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06 Ağustos 2018 12:58

Vatandaşlar, kışın yakacakları odun teminine şimdinden başladı

Yozgat’ta sonbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte köyde yaşayan vatandaşlar kışlık yakacakları odunu doğrayarak kış hazırlıklarına başladı.

Vatandaşlar, kışın yakacakları odun teminine şimdinden başladı

06 Ağustos 2018 12:58


Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Orhan köyünde yaşayan köy sakinleri, bahar aylarında kestikleri ve kurumaya bıraktıkları ağaçları doğrayarak kışın yakacakları odunları şimdiden temin etmeye başladı.


Fatih Özer isimli vatandaş, tarlasının dört bir tarafının ağaçlarla çevrili olduğunu belirterek, her yıl belirli bir kısmının dallarını keserek kışlık yakacağı odunu temin ettiğini söyledi.


Özer, "Kışın kullandığımız odunu parayla almıyoruz. Tarlamızın etrafında 30-40 yıllık söğüt ağaçlarının büyük dallarını keserek kışlık odunumuzu temin ediyoruz. Bu ağaçları baharda kesiyor ve yaza kadar kurumasını bekliyoruz. Bu ayda da doğrayarak yakacak ihtiyacımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Bu ağaçlarla birlikte bir ton kömür alıyor ve rahatlıkla kışımızı çıkarıyoruz. Odunun bol olması kömürü az almamızı sağlıyor.” dedi.


Hakan Özer’de benzer ifadeler kullanarak, “Her yıl bahar aylarında kışlık yakacak odunumuzu kendi tarlamızdaki ağaç dallarından keserek kurumasını bekliyor ve hızar motoru ile doğruyoruz. Kesim işlerini baharda yapmamızın sebebi ağaca zarar vermiyoruz. Budama ile birlikte ağaçlarda gençleşmiş oluyor. Bu şekilde kışlık odun teminini şimdiden tamamlamış oluyoruz.”diye konuştu.




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