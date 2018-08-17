Yem fiyatlarının artması üreticiyi de tüketiciyi de etkiledi

Geçen yıla oranla kurbanlık hayvan fiyatlarında bir artışın olmadığını söyleyen hayvan üreticileri, yem fiyatlarının yüksek olması sebebiyle kar oranlarının düştüğünü ifade ettiler. Yemin torbasının 42 liradan 72 liraya çıkmasından yakınan besi üreticileri, yem sorunun çözülmediği takdirde besiciliğin azalacağını söylediler. Besici Gazi Dalgıç,"Kurban fiyatları geçen yıla oranla aynı ama yem fiyatları yüksek olduğu için besincilerin kazancı biraz daha düştü” dedi.

Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye oranla çok fazla değişiklik olmadığını söyleyen Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ise,"Üretici her gün eriyor, sıkıntıya düşüyor. Bu yem fiyatı çözülmediği takdirde hayvancılığı çok zor yaparız. Gidişat sıkıntılı. Yem 42 liradan 72 liraya çıkmış 30 liralık meblağ köylünün cebinden çıkıyor. Köylü bu kadar para kazanmıyor. Bu şartlarda gelecek yıl üretici düşecek. Bunun önüne geçilmesi lazım" şeklinde konuştu.