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12 Temmuz 2018 13:01

Yerköy’de 15 Temmuz Destanı Anı Defteri oluşturuldu

Yozgat’ın Yerköy ilçe Kaymakamı Tuncay Dursun, halkımızın 15 Temmuz’la ilgili duygu ve düşüncelerini yazmaları amacıyla Kaymakamlık binası önünde 15 Temmuz destanı Anı Defterinin oluşturulduğunu belirtti.

Yerköy’de 15 Temmuz Destanı Anı Defteri oluşturuldu

12 Temmuz 2018 13:01


Kaymakam Tuncay Dursun, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yalman, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Köroğlu, Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Aziz Başak, MHP İlçe Başkanı Arlan Bozkurt ve çok sayıda Daire Amiri katıldı.


Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde oluşturulan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.


İsteyen bütün vatandaşların Kaymakamlık binası önünde oluşturulan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazabileceğini kaydeden Kaymakam Tuncay Dursun, "Sivil toplum kuruluşları dahil isteyen bütün vatandaşlarımız 15 Temmuz Darbe girişimi ile yaşadıkları anıları bu deftere yazabilecekler. Sonrasında ise bu defteri kitap haline getireceğiz.15 Temmuz ülkemiz için kara bir gün, lekeli bir gün ve aynı zamanda da halkımızın demokrasiye, ülkesine milletine canı pahasına sahip çıktığı bir gündür. Bu önemli günde canlar verdik, şehitler verdik, askerimiz, polisimiz şehit oldu. Biz bu günü unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.




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