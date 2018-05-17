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17 Mayıs 2018 11:18

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri bahar şenliğinde buluştu

Her yıl geleneksel olarak yapılan Yozgat Çözüm Koleji Bahar Şenliği’nin 4’üncüsü Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda çeşitli yarışma ve oyunlar eşliğinde gerçekleşti.

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri bahar şenliğinde buluştu

17 Mayıs 2018 11:18


Yozgat Çözüm Koleji, 4’üncü Bahar Şenliği’ni Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla düzenledi. Büyük bir coşku ile gerçekleştirilen şenlikte birbirinden eğlenceli yarışıma ve oyunlarla öğrenciler doyasıya bir gün yaşadılar. Yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri öğretmenleri tarafından verildi.


Geleneksel olarak düzenlenen şenlikte öğrenciler keyifli bir gün geçirirken bir yılın yorgunluğunu ve stresini de şenlikte üzerlerinden atmış oldular.




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