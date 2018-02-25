Yozgat Çözüm Koleji’nin bursluluk sınavı yoğun ilgi gördü

Yozgat Çözüm Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınavı düzenledi. Hafta sonu 4 seansta düzenlenen sınava 4. sınıftan 11. sınıfa kadar birçok öğrenci katıldı. Öğrenciler sınava yoğun ilgi gösterirken, öğrenciler yüzde yüze varan burs imkanını kazanmak için sınavda ter döktüler. Veliler ise okul koridorunda ve bahçesinde çocuklarını heyecanla beklediler.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz sınav öncesi öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak “Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre çeşitli oranda burs imkanı kazanabileceği gibi ücretsiz okuma şansını da yakalayacaklar. Yapılan bu sınavın Yozgat eğitimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öğrencilerimiz ve veliler sınava çok büyük ilgi gösterdi. Sınava ilgi gösteren öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.