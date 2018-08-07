Yozgat Havalimanında çalışmalar devam ediyor

Yozgat Havalimanı alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Yozgat AK Parti Milletvekili Yusuf Başer bilgi verdi. Alt yapı çalışmalarının yüzde 10’luk kısmının tamamlandığını açıklayan Başer, "Yozgat Havalimanı Yozgat insanın ve bölgedeki insanların yıllardan beri hayalini kurduğu bir projeydi. Şu an burada günlük 75 kişi, 50’yi aşkın iş makinesiyle 24 saat mesai usulüyle çalışıyor. 900 gün süre içerisinde yapılması beklenilen ve 175 milyon TL’ye mal olması gereken Yozgat Havalimanı, 2 bin 700 metre uzunluğunda ve 300 metre aprona sahip. Alt yapı çalışmaları son hızla devam ediyor. Öyle umut ediyorum ki firmamız belirlenen süreden çok daha önce havalimanını yapıp Yozgatlı vatandaşların hizmetine sunacaktır" dedi.

Havalimanın Yozgat’ın gelişmesinde ve kalkınmasında büyük rol oynayacağını söyleyen Başer, "Bulunduğumuz nokta Alaca’ya 25 kilometre Çorum’a 65 kilometre. İnşallah karayolları yol ağına almış olduğumuz Sarımbeyden başlamak üzere Eymir-Çekerek, Eymir-Aydıncık hattı ile bağlandığı zamanda Tokat ilimizle buraya 150 kilometre civarı mesafe olmuş olacak. Yozgat Bozok Hava Limanı sadece Yozgat halkına değil bölge halkına da hizmet edecek. Hafriyat işlerinin yüzde 10’u bitmiş durumda. 2020 yılının Eylül ayında hava limanın açmış olacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’e AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve İlçe Başkanı İskender Nazlı da eşlik etti.