Yozgat Valiliği yeni binasında hizmete başladı

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yeni hükümet binasında Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlk olarak gazeteciler için yeni hükümet konağına yaptırılan Basın İletişim Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Vali Yurtnaç, Yozgat’ın modern bir binaya kavuştuğunu söyledi.

40 bin metrekare kapalı alana sahip binada valiliğe bağlı 19 kurum ve 700 personelin hizmet vereceğini anlatan Vali Yurtnaç, yeni hükümet binasında hizmet kalitesinin daha da artacağını dile getirdi.

Yozgat Valiliği olarak her zaman sonuç odaklı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Vali Yurtnaç, amaçlarının hizmet standartlarını artırmak ve hükümet binasını kullanılabilir hale getirmek olduğuna vurgu yaptı. Hükümet binasının şehrin kalbi olacağını hatırlatan Vali Yurtnaç, "Binanın çevre güvenliği ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Eski valilik binasında park yeri sorumuz vardı burada 370 araçlık otoparkımız olacak ve park sorunumuz kalmayacak. Geldiğim günden beri söylüyorum. Şehrin ciğerlerini doldurmuşlar bu şehir nefes alamıyor. Biz kamu birimlerini şehrin merkezi dışına alarak şehri nefes alır hale getireceğiz." dedi.

Vali Yurtnaç son olarak ise eski Şifa Hastanesi ve Toprak Mahsulleri Ofisini de kamulaştırarak bu alanda Demokrasi Meydanı oluşturacaklarını söyledi.

Açıklamaların ardından Vali Yurtnaç, basın mensuplarına Yozgat Valiliğini gezdirerek, bilgilendirmede bulundu.