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13 Ağustos 2018 13:40

Yozgatlılar döviz bürolarına akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Yozgat’ta vatandaşlar dövizlerini bozdurmak için adeta seferber oldu.

Yozgatlılar döviz bürolarına akın etti

13 Ağustos 2018 13:40


ABD ile yaşanan kriz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Yastık altındaki Dolar ve Euro’larınızı bozdurun’ çağrısının ardından Yozgat’ta vatandaşlar döviz bürolarına ve sarraflara akın etti. Erdoğan’ın çağrısının ardından döviz satışlarının Yozgat’ta azaldığını belirten döviz bürosu yetkilileri, hafta başından itibaren döviz bozduranların sayısının daha da artacağını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki çağrısında da dövizlerini bozdurduğunu söyleyen Ahmet Çalışkan, elinde bulunan Dolar ve Euro’ları bozdurarak Türk Lirası’na destek çıktıklarını belirtti. Çalışkan,"Yozgat halkı, dövizlerini bozdurarak devletine her zaman sahip çıkmaya özen göstermiştir. Özellikle dolardaki artışının geçici olduğunun herkes farkında. Biz de dövizlerimizi bozdurarak milli paramıza destek oluyoruz” dedi.


Döviz bürosuna Dolar ve Euro’larını bozdurmak için geldiğini ifade eden Mehmet Ali Varlık ise,"Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine evde bulunan Dolar ve Euro2larımızı bozduruyoruz. Devletimize sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu.




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