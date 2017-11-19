Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 17:54

Yozgatspor 1959 FK, farklı kazandı

Bölgesel Amatör Lig 5’inci grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor 1959 FK, sahasında konuk ettiği Ceyhanspor’u 4-1 mağlup etti.

Yozgatspor 1959 FK, farklı kazandı

19 Kasım 2017 17:54


Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında golcü oyuncular Hakkı Tosun ve Ali Tayfun ile 2-0 öne geçen Yozgatspor 1959 FK maçın 21. dakikasında NDiaye’nin attığı golle engel olamadı. Karşılaşmanın 41.dakikasında ise Yozgatspor’un genç oyuncusu Nizamettin attığı golle ilk yarının sonucunu belirledi ve Yozgatspor soyunma odasına 3-1 önde gitti. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan ev sahibi ekip, Nizamettin’in 55.dakikada attığı golle durumu 4-1’e getirdi. Bu golün ardından maçta başka gol olmayınca Yozgatspor rakibi Ceyhanspor’u 4-1 mağlup etti ve 3 puana ulaşan taraf oldu. Geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan toplayan Yozgatspor, zirvedeki yerini de korumuş oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç