Yozgat’ta 15 Temmuz konulu sergi açıldı

Düzenlenen açılış törenin ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve katılımcılar, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan 15 Temmuz temalı resim ve rölyef sergisini gezdi. Katılımcılar ayrıca sergide 15 Temmuz günü şehit olan vatandaşların kıyafetlerini de görme imkanı buldu.

Serginin açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve kurum müdürleri katıldı.

Yozgat Valisi Yurtnaç, 15 Temmuz milletimizin hafızasından silinmeyecek bir tarih olduğunu söyleyerek “Bu ülkenin insanı, demokrasiye sahip çıkması meclisine, cumhurbaşkanına sahip çıkması konusunda tarihe kazanmıştır. Biz 15 Temmuz etkinliklerine resim sergisiyle bugün başladık. Yarın konferansımız olacak. Şehit ailelerimize yemeğimiz olacak. Bu etkinliklerle halkın hafızasına kazıyacağız. 15 Temmuz unutulmayacak bir tarihtir. Çünkü bir tarafta vatana ihanet eden bir ekip var öbür tarafta sivil halk var. Bunları çocuklarımızın gençlerimizin hafızasından silinmesini istemiyoruz. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Bu çerçevede etkinliklerimiz devam edecektir. Ayrıca sergide 15 Temmuz şehitlerimizin kıyafetlerini de sergiliyoruz, onlara da dua ediyoruz ve minnetle rahmetle anıyoruz” dedi.