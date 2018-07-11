Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 15:24

Yozgat’ta 15 Temmuz konulu sergi açıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik Fuaye Salonu’nda düzenlenen 15 Temmuz konulu ‘Şehidimin Emaneti Sergisi’ açılışı yapıldı.

Yozgat’ta 15 Temmuz konulu sergi açıldı

11 Temmuz 2018 15:24


Düzenlenen açılış törenin ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve katılımcılar, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan 15 Temmuz temalı resim ve rölyef sergisini gezdi. Katılımcılar ayrıca sergide 15 Temmuz günü şehit olan vatandaşların kıyafetlerini de görme imkanı buldu.


Serginin açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve kurum müdürleri katıldı.


Yozgat Valisi Yurtnaç, 15 Temmuz milletimizin hafızasından silinmeyecek bir tarih olduğunu söyleyerek “Bu ülkenin insanı, demokrasiye sahip çıkması meclisine, cumhurbaşkanına sahip çıkması konusunda tarihe kazanmıştır. Biz 15 Temmuz etkinliklerine resim sergisiyle bugün başladık. Yarın konferansımız olacak. Şehit ailelerimize yemeğimiz olacak. Bu etkinliklerle halkın hafızasına kazıyacağız. 15 Temmuz unutulmayacak bir tarihtir. Çünkü bir tarafta vatana ihanet eden bir ekip var öbür tarafta sivil halk var. Bunları çocuklarımızın gençlerimizin hafızasından silinmesini istemiyoruz. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Bu çerçevede etkinliklerimiz devam edecektir. Ayrıca sergide 15 Temmuz şehitlerimizin kıyafetlerini de sergiliyoruz, onlara da dua ediyoruz ve minnetle rahmetle anıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç