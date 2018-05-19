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19 Mayıs 2018 12:49

Yozgat’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Yozgat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yozgat’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2018 12:49


Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda devam etti. Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine dair Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer bir konuşma yaptı. Daha sonra spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler sergilendi. Gösterilerin ardından program sona erdi.




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