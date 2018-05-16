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16 Mayıs 2018 17:26

Yozgat’ta engelli öğrenciler 1 günlüğüne polis oldu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte 10 engelli öğrenciyi misafir etti.

Yozgat’ta engelli öğrenciler 1 günlüğüne polis oldu

16 Mayıs 2018 17:26


Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde öğrenim gören 10 engelli öğrenci, öğretmenleri eşliğinde İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu’nu ziyaret etti. Bir günlüğüne polis olan ve polis üniforması giyen engelli öğrenciler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), panzer ve akrep gibi araçlara bindiler.


Daha sonra KOM Şube Müdürlüğü KEM Büro Amirliğinde bulunan Narkotik Arama Köpeği Odin’in yapmış olduğu gösteriyi izleyen öğrenciler trafik uygulama noktasında, trafik polisleri ile birlikte araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptılar.


Trafik kontrol uygulamasından sonra öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü servis araçlarıyla evlerine bırakıldı.




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