Yozgat’ta esnaf Arefe gününden umutlu

Kimi vatandaş alışverişini günler öncesinde yaparken kimi vatandaşta alışverişi arife gününe saklıyor.

Ramazan ayını durgun geçiren Yozgat esnafının yüzü Ramazan Bayramına sayılı günler kala gülmeye başladı. Ramazan ayı süresince satışları durma noktasına gelen birçok esnaf, bayramlık ve mevsimlik kıyafet satışına başladı. Vatandaşın alışveriş için arife gününü beklediğini söyleyen giyim sektörü üzerine satış yapan Nuri Genç,"Ramazan ayı nedeniyle işlerimizde durgunluk yaşasak da vatandaşı ve esnafı bayram telaşı sardı. Bayramın yaklaşmasıyla işlerimiz açılmaya başladı. Yozgat’ta halk, özellikle arife gününü bekliyor. İşlerimiz arife gününde daha iyi olacaktır" dedi.

Satışların son iki günde artacağını söyleyen Abdurrahman İçme ise “Ramazan ayı dolayısıyla işlerimizde durgunluk yaşansa da Ramazan Bayramın yaklaşmasıyla özellikle de arife günü satışlarımızda artış olacaktır" diye konuştu.