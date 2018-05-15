Yozgat’ta, İsrail ve ABD protesto edildi

Yozgat Cumhuriyet meydanında düzenlenen basın açıklamasına Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi temsilcileri ile Alperen Ocakları ve Ülkü Ocaklarından gençler katıldı. ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Filistin halkına destek mesajları verildi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse tarafından okunan ortak basın açıklamasında “Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir” dedi.

Köse basın açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz”

AK Parti İl Başkanı Celal Köse okuduğu basın bildirisinin ardından, Kur’an-ı Kerim okunup şehitler için dua edildi.