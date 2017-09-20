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20 Eylül 2017 11:42

Yozgat’ta köylüler yaralarını kendileri sarıyor

Yozgat’ta dün öğle saatlerinde meydana gelen hortum sonucu evleri ve ahırları zarar gören Buzağcıoğlu köyü sakinleri günün ilk ışıklarıyla birlikte yaralarını sarmaya başladı.

Yozgat’ta köylüler yaralarını kendileri sarıyor

20 Eylül 2017 11:42


Yozgat merkeze bağlı Buzağcıoğlu köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum sonucu 10 ev ve bazı ahırların çatıları uçmuş, çok sayıda ağaç ise kökünden sökülerek evlerin üzerine düşmüştü. Buzağcıoğlu köyü sakinleri zarar gören ahır ve evlerini günün ilk ışıklarıyla birlikte tamir etmeye başladı. Can kaybının yaşanmadığı hortum sonrası köy sakinleri AFAD ekiplerinin de köylerine gelerek hasar tespit çalışması yapacaklarını söyledi.


Yaşanan hortum sonrası evi zarar gören Seyit Taşdemir isimli vatandaş, olayı anlatırken durumu köy muhtarının AFAD ekiplerine bildirdiğini ve hasar tespit çalışmaları yapacaklarını söyledi. Muammer Taşdemir ise kendi imkanlarıyla zarar gören çatılarını eldeki malzemelerle yapmaya başladıklarını dile getirdi.


Evinin, ahırının ve bahçesinin hortum sonrası büyük oranda zarar gördüğünü vurgulayan Murat Ekici de Yozgat’tan usta getirdiğini ve kendi imkanlarıyla zarar gören yerleri yeniden yapacaklarını ifade etti.




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