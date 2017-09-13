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13 Eylül 2017 18:15

Yozgat’ta mide ameliyatı olan kadın yaşamını yitirdi

Yozgat’ta evli 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Nagihan Dikici, fazla kilolarından kurtulmak için geçirdiği mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

Yozgat’ta mide ameliyatı olan kadın yaşamını yitirdi

13 Eylül 2017 18:15


Edinilen bilgiye göre Yozgat Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde ikamet eden 32 yaşındaki Nagihan Dikici yaklaşık bir ay önce Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası geçirdiği rahatsızlık üzerine 10 gün önce Dikici, tekrar hastaneye kaldırıldı. İkinci kez ameliyat edilen kadın taburcu edilerek evine gönderildi. Dikici, bugün sabah saatlerinde tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dikici kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ameliyat sonrası enfeksiyon kaptığı öne sürülen Dikici’nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Dikici’nin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.




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