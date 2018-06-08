Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde karne töreni düzenlendi. Karne törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende Vali Yurtnaç öğrencilerin yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Yurtnaç,"Eğitim insanın doğumundan ölümüne kadar geçen bir süreç. Bu süreci verimli kullanmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz yaz boyunca hep eğlenecekler diye bir şey yok. En az bir kitap okumaları gerekiyor. Hayat o kadar büyük bir rekabet ki o kadar büyük bir yarış ki üniversiteyi bitireceksiniz iş arayacaksınız. Bunlar hayatta karşılaşacağınız durumlar. Onun için kendinizi nitelikli hale getirmelisiniz. Bunun için de okumayı bırakmayacaksınız" dedi.

İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise 2017-2018 eğitim öğretim dönemini başarılı bir şekilde tamamladıklarını hatırlatarak Yozgat genelinde 76 bin 545 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını aktardı. Yaz tatilinde velilerin ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edeceklerini de söyleyerek öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçireceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından ise öğrencilere karneleri Vali Yurtnaç ve İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı tarafından verildi.