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11 Eylül 2017 11:00

Yozgat’ta öğretmenlere yangın eğitimi veriliyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından okullarda görevli öğretmenlere yangın eğitimi verilerek tatbikat yaptırılıyor.

Yozgat’ta öğretmenlere yangın eğitimi veriliyor

11 Eylül 2017 11:00


Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Selçuk tarafından Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda bin 200 öğretmene yangın eğitimi veriliyor. 25 gün boyunca sürecek eğitimlerin 40’ar kişilik gruplar halinde devam ettiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin konu ile ilgili yaptığı açıklamada,"Eğitimlerimiz günde 10 saat sürecek. Eğitimlerin 7 saati teorik 3 saati de uygulama bölümünden oluşuyor. Burada amacımız okullarda oluşturulacak acil durum ekiplerine bir yangın anında nasıl hareket edeceklerini ve ne gibi önlemler alacaklarını öğretmektir. Bu eğitim sonunda öğretmenlerimize yangın eğitimi sertifikalarını da vereceğiz" dedi.




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