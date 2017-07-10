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10 Temmuz 2017 13:13

Yozgat’ta son kalaycı ustası mesleğini devam ettirmeye çalışıyor

Yozgat’ta 7 yaşında kalaycılık mesleğine başlayan ve mesleğin son temsilcisi olan 71 yaşındaki Abdullah Türkmen, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini 6 metrekarelik dükkanında ilk günkü aşkla devam ettiriyor.

Yozgat’ta son kalaycı ustası mesleğini devam ettirmeye çalışıyor

10 Temmuz 2017 13:13


Kentte 64 yıldır kalaycılık yapan Abdullah Türkmen, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ilk günkü aşkla devam ettirmeye çalışıyor. Yozgat’ta alaycılığın son temsilcisi olduğunu belirten Türkmen, 7 yaşından bu yana mesleğini icra ettiğini söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Yozgat’ta da yok olmaya yüz tutan meslekler arasına giren kalaycılık mesleğinin son temsilcisi Abdullah Türkmen, işini severek yaptığını ve zanaatının yok olmaması için çalıştığını söyledi.


Günlerce emek vererek ateşin önünde bakır kapları kalaylayıp vatandaşlara sağlıklı bir şekilde hizmet verdiğini ifade eden Türkmen, kalaycılığın Yozgat’ta yok olmaması için mesleğini torununa öğretiyor.


Kalaycılık mesleğine ustasının yanında 7 yaşında iken başladığını anlatan Türkmen,"Eskiden Yozgat’ta 45 tane kalaycı ustası vardı. Seyyar tezgahlarla köylere kadar gider kalaycılık yapardık. Şimdi kimse kalmadı. Çırak bulmakta zorlanıyorum. Torunum bu işe hevesli, kalaycılık mesleğini ona öğretmeye çalışıyorum. Benden sonra o devam ettirirse meslek devam eder yoksa yok olup gider" dedi.


Kalaycılığın teferruatlı bir iş olduğunu ve her şeye rağmen mesleğini devam ettireceğini söyleyen Türkmen, gelişen teknoloji ve hayat şartlarına rağmen işlerinin iyi gittiğini ifade etti.


Kırsal kesimlerden ziyade şehirde yaşayan vatandaşların da kendisine ürün kalaylatmak için geldiğini belirten Türkmen,"İnsanlar evlerinde aksesuar olarak kullanmak istedikleri antika eşyaları buraya getirip kalaylattırıyor. İşim çok zor olsa da mesleğimi severek yapıyorum. Amacım güzümü kapatıncaya kadar bu işi devam ettirmek" şeklinde konuştu.




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