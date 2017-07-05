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05 Temmuz 2017 14:28

Yozgat’ta trafik denetimleri sıklaştırıldı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, plaka ve emniyet kemeri kontrolü yapıyor.

Yozgat’ta trafik denetimleri sıklaştırıldı

05 Temmuz 2017 14:28


Atatürk Yolu üzerinde araçları durdurarak emniyet kemeri ve plaka kontrolü yapan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin ve araç içerisinde bulunan kişilerin olası bir kazaya karşı güvende olmaları bakımından emniyet kemeri takmalarının önemini anlattı.


Hafta içi ve hafta sonu sıklıkla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT), standart dışı plaka, emniyet kemeri ve hız kontrolü yaptı.


Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulandı.




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