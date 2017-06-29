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29 Haziran 2017 16:14

Yozgat’ta Yaz Spor Okulları açıldı

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle açıldı.

Yozgat’ta Yaz Spor Okulları açıldı

29 Haziran 2017 16:14


Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlenen 2017 yılı Yaz Okulları açılış törenine Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürü Oğuzhan Güneşer’in yanı sıra veliler ve sporcular katıldı.


Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarının kapılarını Spor Genel Müdürlüğümüzün 79.uncu kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran’da 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimize açtık. Onları zararlı alışkanlıklardan korumak, ruhen ve bedenen sağlığı yerinde sporcular yetiştirmek amacıyla 81 ilde olduğu gibi ilimizde de il spor merkezleri faaliyetlerini bugün itibariyle başlatıyoruz" açıklamalarında bulundu.


Güneşer konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü: "Türkiye’yi gelecek yıllarda iyi bir şekilde temsil edecek sporcuların yetişmesinde Yaz Spor Okullarının önemli bir yer tuttuğunu açıklayan Güneşer, "Burada bulunan gençlerimiz arasından geleceğin şampiyon sporcuları yetişeceğine inanıyorum. Bizler burada ileride şampiyon olacak sporcularımızın temelini atıyoruz"


Tören halk oyunları, taekwondo ve jimnastik sporcularının yaptığı gösterilerle son buldu.




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