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14 Eylül 2017 11:59

Yozgat’ta zabıta ekipleri fırın denetimi yaptı

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Yozgat’ta zabıta ekipleri fırın denetimi yaptı

14 Eylül 2017 11:59


Belli aralıklarla şehir merkezindeki fırınlarda denetimlerini sürdüren Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, işyerlerinde genel hijyen denetimi, üretimde kullanılan hammaddelerin uygunluğu ve ekmek gramajlarını kontrol etti.


Fırınların denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştirdiklerini söyleyen Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran,"Havaların sıcak olması nedeniyle haşeratların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Haşeratlarla mücadele içi fırıncılarımızı uyarıyoruz. Ekmek gramlarına bakıyoruz, hijyen denetimi yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Denetimlerimizi sık sık yapmaya devam edeceğiz. Burada amacımız fırıncılarımızın hijyenik ortamda ekmeklerini üretmeleri ve halkımızın güvenilir bir şekilde ekmeğini yemesini sağlamak. Hijyen kurallarına uymayan esnaflarımıza da cezai işlemlerimizi uygulayacağız" dedi.




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