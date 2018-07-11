Kaza yapan aracın içindeki yaralı sürücü, 112 ekiplerinin dakikalarca kürekle toprak kazmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

Kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Gökgöl Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’tan Ankara yolu istikametine seyir halindeki Ali Y. idaresindeki 67 NY 824 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil refüje çarpıktan sonra durabildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya aracın içerisinde ilk müdahalede bulundu. Ancak kaza dolayısıyla yaralının çıkartılacağı kapı açılmayınca sağlık ekipleri dakikalarca kürekle toprak kazdı. Yeri genişleterek kapının tamamen açılmasını sağlayan sağlık ekipleri yaralıyı araçtan çıkartarak sedyeyle ambulansa taşındı.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.