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16 Mayıs 2018 14:51

67 Burada AVM’de kan bağışı düzenledi

Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Kızılay Kan Merkezi tarafından Kan bağış etkinliği düzenlendi.

67 Burada AVM’de kan bağışı düzenledi

16 Mayıs 2018 14:51


Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Kızılay Kan Merkezi tarafından AVM önüne getirilen Kan Bağışı otobüsüne AVM’ye gelen ziyaretçiler gönüllü kan bağışında bulundu.


Kan Bağış kampanyası hakkında bilgiler veren Kızılay Kan Merkezi yetkilisi, Ramazan ayında kan stoklarında sıkıntı yaşamamak içim kan bağış kampanyalarına devam ettiklerine ifade ederek “Bildiğiniz gibi halkımızın çoğu hafta sonunu burada AVM’de değerlendiriyor. Ramazan ayında kan stoklarımızda sıkıntı olduğundan dolayı kan bağış kampanyalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Halkımız kalabalık şekilde burada kan bağış kampanyamıza yeterli desteği gösteriyor. İnşallah bu böyle devam eder bizde ramazan ayı öncesi kan stoklarımızı yapmış oluruz” dedi.




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