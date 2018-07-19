9 bıçak darbesiyle annesini öldüren sanık hortumla da boğazını sıkmış

Sanık, “O gün bana açık saçık göründü. Hakaret ettiğinden dolayı bu durumların etkisi altında bıçakladım. Boğazını hortumla sıktım. Başlangıçta annemi öldürmek gibi bir düşüncem yoktu, çok pişmanım” dedi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kiraladığı apartman dairesinde 9 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Nazlı U.’nun katil zanlısı iki evladının adliyedeki sorguları tamamlandı. S.U. ve Ö.U. kardeşler, Devrek Adalet Sarayında savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanan iki kardeş cezaevine gönderildi. Eşinden şiddet gördüğü için İstanbul’a, oradan da Devrek’e kaçtığı öğrenilen Nazlı U.’nun öldürülmesi ile ilgili kabul edilen iddianamede oğlu Özkan U. hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, kardeşi Sertan U. hakkında suça yardım etme, baba Paşahan U. hakkında da suça azmettirme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık iki kardeş Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Nazlı U.’nun kardeşi A.G., ablasının Paşahan U. ile evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü iddia etti. A.G., ablasının kadın sığınma evine gittiğini ifade etti. Paşahan U.’nun olaydan bir süre önce Devrek’e gelerek Nazlı U.’yu oğulları ile birlikte aradığı ancak ulaşamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

"Kesinlikle annemi öldürmek gibi bir düşüncem yoktu"

Duruşmada tutuklu sanık Özkan ve kardeşi Sertan U. ise annelerini bulmak için Devrek’e geldiklerini, anneleri ile birlikte yaşadığını bildikleri M.S.’yi takip ederek annelerine ulaştıklarını söyledi. Olay gününü anlatan Özkan U., “Annemi bulmak için kardeşim Sertan’ı da yanıma alıp Devrek’e geldim. Devrek’e Sertan ile gelmemin sebebi annem Sertan’ı sevdiği için annemi geri dönmesi için Sertan’ın annemi ikna edebileceğini düşünmem sebebiyledir. Babamın olay günü Devrek’e gideceğimizden haberi yoktu. Daha sonra telefonla konuşmamız üzerine haberi oldu. Olay gerçekleşmeden önce babam Paşahan ile telefonda görüştüm. Kendisi bana annemi bulup getirmemi söyledi. Kardeşim Sertan ile beraber M.S.’yi takip ettik. Bir eve girdi. Sertan gelmedi, aşağıda beni bekledi. Ben 4. kata çıktım, kapıyı çaldım. O sırada Sertan da geldi. Kapıyı M.S. açtı. Herhalde beni tanıdığından dolayı kapıyı hemen açması ile geri iteklemeye başladı. Ben yine de kapıyı itekleyerek içeriye girmeyi başardım. Annemi o anda uygunsuz bir şekilde, yani tayt giymiş, saçı başı açık, kolları açık şekilde içerde gördüm. Bunun üzerine çok sinirlendim. Tam bu sırada kardeşim Sertan içeri girdi. Ben annem ve M.S.’yi bir odaya soktum. Anneme ’Niçin böyle yapıyorsun, bize yalan söylüyorsun’ dedim. Annem de bunun üzerine M.S.’ye dönüp polis çağır dedi. O sırada annem öyle söyleyince salonun yanındaki odada bir hortum vardı. O hortumu aldım, tam o sırada kardeşim hortumu elimden almaya çalıştı, abi yapma, etme dedi. Ben kardeşime bağırarak bırak dedim. O da korkması üzerine hortumu bıraktı. Hortumu o sırada annemin boynuna doladım. Bir dakika boyunca sıktım. Anneme tekrar söyledim niye böyle yaptın diye, o da bana küfür etti. Annem bu şekilde tepki verince bende elimde bulunan bıçağı alıp sağ bel yan tarafına doğru 4-5 kez bıçağı soktum. Soktuktan sonra hemen kaçmak istedim. Kaçtım. Binadan çıktım, aşağıda kardeşim beni bekliyordu. Bana ne oldu abi dedi. Bende bıçakladım dedim, bunun üzerine kardeşim Sertan bana abi git, polise teslim ol dedi, bende bunun üzerine yürü git dedim. Birlikte taksiye binip Bolu’ya gittik, olay nedeniyle çok pişmanım, sonuçta öldürdüğüm kişi öz annemdir. Beni doğurup büyütmüştür. Böyle olmasını istemezdim, adaletinize sığınıyorum. Kesinlikle annemi öldürmek gibi bir düşüncem yoktu. Annemin bize yaptıklarından dolayı, yalan söylediğinden dolayı, başka kişi ile birlikte bir evde oturduğundan dolayı ayrıca o gün bana açık saçık göründüğünden dolayı, ayrıca hakaret ettiğinden dolayı bu durumların etkisi altında bıçakladım ve boğazını hortumla sıktım. Başlangıçta annemi öldürmek gibi bir düşüncem yoktu. O anda bu kızgınlıkla bu düşünce oluştu” dedi.

"Ağabeyim annemi hortumla boğmaya çalışınca şoka girdim"

Sanığın tutuklu kardeşi Sertan u. ise, “Ağabeyim anneme niçin böyle yapıyorsun diye söyledi. Annem de bunun üzerine ben artık sizinle yaşamıyorum, sevgilimle yaşıyorum, bundan sonra sizin yanınıza gelmeyeceğim dedi. Ağabeyim de bunun üzerine sinirlendi. Ağabeyim Özkan yerden bulduğu hortumu alıp annemin boğazını sıkmak istedi. Bende bunun üzerine ağabeyimin koluna yapıştım. Hortuma yapışmadım. Ağabeyimi engellemeye çalıştım. Ancak ağabeyim bana sinirlenip bağırdı. Çekil dedi. Bende bunun üzerine korktum. Ağabeyim annemi hortumla boğmaya çalışınca şoka girdim, bir şey yapamadım. Sonra korktuğum için binadan çıktım. Aşağıda abimi bekledim. Abim bir süre sonra geldi. Kendisine ne olduğunu sordum. Ağabeyim bana annemizi bıçakladığını söyledi. Bende bunun üzerine karakolu gidip teslim olmasını söyledim, o da bana sen teslim ol dedi. Bunun üzerine birlikte bir taksi tutup Bolu’ya gittik. Çok pişmanım, benim olayla bir ilgim yoktur. Ayrıca Devrek’e abimle beraber annemizi almak için gittik. Daha önce de annem evden kaçmıştı. Sonra geri gelmişti. Tekrar geri getirebiliriz diye düşündük. Ancak annem bizimle gelmek istemedi. Sonunda böyle bir olay meydana geldi” diye konuştu.

Mahkeme, sanıklardan Sertan U.’nun üzerine atılı suçun değişme ihtimaline karşı toplanan deliller ve tutuklukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahmeke, tutuklu sanık ağabeyin ise tutukluluğunun devamına, baba Paşahan U.’nun da ifadesinin alınması için Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.