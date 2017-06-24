AK Parti Kozlu’dan bayram tebriği

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna geldiklerini hatırlatan Özdemir, "Hamdolsun ki, millet olarak sevgiyle ve muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Biz AK Parti ve İlçe Teşkilatımız olarak, her zaman olduğu gibi, Ramazan ayı boyunca kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya çalıştık. Ulaşabildiğimiz tüm mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine, hiçbir ayrım yapmaksızın, yardım eli uzatmanın çabası içinde olduk. Bundan sonrada aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bu düşünşelerle Tüm İslam Alemi’nin, milletimizin ve tüm Kozlu’lu hemşerilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor; bu mübarek günlerin, tüm İslam alemiyle birlikte bizlerin de birliğine, dirliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.