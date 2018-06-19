AK Parti milletvekili adayları muhtarlarla bir araya geldi

Kozlu ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen programa AK Parti Zonguldak milletvekili adayları Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Züleyha Arıman Yazıcı ve Burhan Onuk’un yanı sıra İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partili yöneticilerin yanı sıra muhtarlar da katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman milletin evinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtarlarımızla bir araya geliyordu. Bizler de onun izinden giden teşkilat mensupları olarak sizlerle bir araya gelmesek olmazdı. Programımıza teşriflerinizden dolayı her birinize çok teşekkür ediyoruz. Zonguldak’ta bir ecrimisil problemi önümüze çıkmıştı. Bununla ilgili kıymetli muhtarlarımız bizi uyardı. Problemden bahsettiler. İl başkanımızla birlikte Ankara’da gerekli temaslarda bulunduk. Ecrimisili Türkiye’ye örnek olacak bir biçimde ve Türkiye’de tek olmak kaydıyla Zonguldak ve hatta Havzai Fahmiye sınırlarına özel olarak çıkarttık. İl başkanımızla gittiğimizde dedik ki, ‘Zonguldak’ta yerin üstünün ecrimisil bedellerini, yerin altında çalışan madencilerimiz tırnaklarıyla kazıyarak ödemiştir.’ Bunu haklı görerek ecrimisil ortadan kaldırıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada bizleri uyaran, bizlerle çalışan ve destek veren muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. İmar barışı düzenlemesi şu anda 19 mahallemizi ilgilendiriyor. Bununla ilgili kılavuzlarımız hazırlandı. Toplantıdan sonra biz muhtarlarımıza takdim edeceğiz. Mahallelerimizde şu anda tapularla ilgili çalışmalar yapılıyor. İncivez Mahallemizden 20 gün içerisinde 175 kişinin tapusunu da veriyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün burada 19 mahalle, 23 köy ve 3 beldemizin mahalle muhtarı bulunmaktadır. Sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve keyif aldık” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Zonguldak 1. Sıra Milletvekili Adayı Polat Türkmen ise “Burada bir sohbet toplantısı düzenledik. Milletvekili arkadaşımız Necmettin Aydın da bizim aramıza katıldı. Ayrıyetten sizler ve partimiz adına çok teşekkür ediyorum. Tabi derdimiz 24 Haziran seçimleri. Bütün seçimler önemlidir ama bu hepsinden çok daha fazla önemlidir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi geliyor. Direk hükumeti siz seçiyorsunuz. Aracı yok. Hükumeti seçiyorsunuz, hükumet bakanları tayin ediyor. Ülkeye hizmete başlıyor. Yürütme ile ilgili olan bütün mevzuatı kararnamelerle beraber yapıyor. Ne olursanız olun tek başınıza iktidar da olsanız bu sistemle bir yerlere gitme imkanınız yok. Adım hıdır, yapabileceğim budur. İşte bunu değiştiriyoruz. Bundan sonra süratle, fuzuli lastik yakmadan, benzin yakmadan işlerimizi çözeceğiz ve dünyaya yetişeceğiz. Bir taraftan baktığınız zaman başka bir şeyler var. Dünyada hakla batılın çarpışması var. Bir bakıyorsunuz dışarıda düşmanlar, içeride hainler var. İkisiyle de uğraşıyoruz. Hainlerin hepsini hallettik, Allah’a hamdolsun. PKK, DAEŞ, FETÖ’sudur, DHKP-C olsun inlerine kadar girip üstlerine betonu çekiyoruz. Hem hudutlarımızın içinde hem hudutlarımızın dışında. Bu zaman kadar vermiş olduğumuz şehitlere Allah rahmet eylesin. Onları peygambere komşu eylesin. Orada mücadele veren silahlı kuvvetlerimizin Allah ayağını taşa değdirmesin. Gazilerimize sağlık selamet diliyorum. Bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu millet istiklal savaşının olduğu dönemlerde barutu yok, silahı yok, hiçbir şeyi yok olduğu dönemde yedi düvele mücadele vererek Türkiye Cumhuriyetini kurmuş. Çocuğun üzerindeki battaniyeyi barutların üzerine sermiş. Çok can vermiş, bedel ödemiş, şehit kanıyla sulanmış topraklarımız. Bize paramızla silahı vermediler, kötü komşu komşusunu mal sahibi yapar derler ya bizi mal sahibi yaptılar. Tankımızı da topumuzu da biz yapıyoruz. Helikopterimizi de biz yapıyoruz. Denizaltımızı da biz yapıyoruz. Uydu sistemini de biz yapıyoruz. Bizi ve ülkemizi bölmek isteyen hainlere karşı da istediğimiz mücadeleyi veriyoruz. Onları bırak ülkemizin içinde, dışındaki havzadan da kovuyoruz. Türkiye bunu istikrarını muhafaza ederek başarıyor. Baktığınız zaman Avrupa Birliği Hristiyan birliği haline gemleye başladı. Amerika’ya bakıyorsunuz geliyorsunuz bir terörist gruba devlet bile denmez arkasını Amerika’ya dayıyor. Müslümanların kanını akıtıyor. Dünya coğrafyamıza bakın. İslam coğrafyasının hepsinde gözyaşı ve kan var. Yapan ve yaptıran da belli. Öz kaynaklarımızı aktarıp kendi vatandaşlarına harcamak için yapıyorlar. Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ey zulmedenler’ diye onların konferans salonlarında yüzlerine söylüyor. Tayyip Erdoğan’a karşı bayrak açıyorlar. Aslında bize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Bugün Türkiye’de ekonomik kriz mi var, yönetimde bir sıkıntı mı var. Peki döviz neden yukarıya doğru gidiyor. Baktılar ki maşalarıyla beraber bize diz çöktüremediler, şimdi bu tip argümanları kullanarak diz çöktüreceklerini zannediyorlar. Bu millet aç durur, susuz durur ama gururundan, şerefinden, haysiyetinden bir adım geri atmaz. Onun için 23 Haziran seçimleri çok önemli, dünyayı yakalayıp bu fırsatları yakalamak için. Biz bu dünyaya boyun eğmiyoruz demek için. İnşallah ülkemizin birliğini beraberliğini kardeşliğini muhafaza edeceğiz. Güçlü Türkiye, güçlü yarınlara böylelikle gelecek nesillerimizi taşıyacağız” diye konuştu.

“Zonguldak’ın nimetleri, külfetlerinden çok daha fazladır”

Zonguldak’ın imkanlarının fazla olduğuna vurgu yapan Milletvekili adayı Polat Türkmen, “Zonguldak’ın nimetleri külfetlerinden çok daha fazladır. Bir taraftan TTK’nın dedikodusu her dönem yapılmaktadır. ‘Kapatacaklar, satacaklar, alacaklar’ diye. Enerji Bakanımız ‘milli enerji, yerli kaynaklar’ diyor, kömürün zararı ne olursa olsun bunu çıkaracağız Türkiye’ye, cari açığı kapatacak. Cumhurbaşkanımız aynı şeyleri söylüyor. Bundan sonra da o olacak. Şimdi toplam bin 500 madenci alacağız. Bu bununla kalmayacak. Devam edecek. Eksikleri neyse tespit edeceğiz. Ereğli’deki Kandilli bölgesindeki Alacaağzı ihaleye çıktı. Özel sektör kanalıyla bu kömürü ortaya çıkartacağız. Özel sektör deyince yanlış anlamayın, hemen hemen devlet sektörüne yakın oluyor. Soma’dan sonra çok büyük kolaylıklar özel sektörümüze verdik. Ama iş güvenliğini çok önemsiyoruz. Bir canımız bütün servetlere değer. O acılar Zonguldak çok yaşadı, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için. Eğer Zonguldak olmasaydı biz istiklal savaşında başarılı olamayabilirdik. Onun için Zonguldak’ın kıymeti ve değeri hükumetimiz tarafından biliniyor. Cumhurbaşkanımız ‘Ne pahasına olursa olsun biz kömürümüzü çıkartacağız’ diyor. Bağlık’ta da 5 bine yakın işçi arkadaşımıza istihdam sağlayacağız. Filyos bölgesini endüstri bölgesi ilan ettik. Kıyı kenar çizgisinin dışında tuttuk Zonguldak, Trabzon ve Rize’yi. Kalıcı yapılarımızı yapacağız, fabrikalarımızı yapacağız. 6. Bölge diye imtiyazlı bölgeler var. Bir sürü teşvikler var. O teşviklerden de yararlanacağız. İçinde Filyos çayı akan, demiryolu var, hava yolu var arkasında 16 bin hektarlık alanı istimlak edilmiş hazır. Yerli arabanın yapılabilmesi en müsait bölgelerden birisi. Ne yapacağız, birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Bunun buraya gelebilmesi için de çaba sarf edeceğiz. İşte çok büyük imkanlarımız var. Başka vilayetlerimizde bunlar yok” ifadelerine yer verdi.

Programa katılan 20. Dönem milletvekili Necmettin Aydın ise “Hepimizin bildiği gibi her seçimler önemlidir. Bizler de geçmişte sizlerin desteği ile Zonguldak’ı temsilen milletvekilliği yaptık. 30 yılı aşkın defalarca aday olduk, evlerinize geldik. Zonguldak’ın gitmediğimiz köyü, kasabası hatta evi çok azdır. Bu vesile ile Zonguldak bizim için çok kıymetlidir. Zonguldak’ta olmak sizlerle olmak, düşüncelerimi ve fikirlerimi önce sizlerle paylaşmak benim için çok önemlidir. Bu vesile ile seçime 5 gün kala ben de koştuk geldim. Bu seçimler elbette önemlidir. Ama bu seçim çok daha önemli olduğu için de ben de acizane sizlerle duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istedim. Bu seçimin önemi önce sistem değişikliğinden gelmektedir. Bizler takriben 100 yıla yakın üç önemli iş yaptık. Önce Cumhuriyeti kurduk. İmparatorluktan sonra büyük kavga ve savaştan sonra yeni bir devlet kurduk. Bu devleti bugünlere getirdik. Bu süre içerisinde ikinci önemli değişikliği çok partili hayata geçerek yaptık. Şimdi ise üçüncü büyük değişimi yapıyoruz. Başkanlık sistemine geçiyoruz. Bu çok önemli bir değişimdir. Toplum açısından, bölgemiz açısından. Bu değişimleri ne kadar düzgün, sağlıklı ve daha az sıkıntısız yapabilirsek geleceğimiz o kadar parlak olur. Başkanlık sistemine geçişin de mutlaka sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım” ifadelerine yer verdi.