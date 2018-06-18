AK Parti Mithatpaşa Mahallesinde gövde gösterisi yaptı

Katılım yüksek olduğu mahalle mitinginde milletvekili adayları büyük coşkuyla karşılandı.

AK Parti Milletvekili adayları Hamdi Uçar, Züleyha Yazıcı Arıman ve Burhan Onuk beraberinde Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan katılımlarıyla mahalle mitingi gerçekleşti. Vatandaşlar Hamdi Uçar, Züleyha Arıman ve Burhan Onuk’u davul zurna ve meşalelerle karşılayarak sevgi gösterinde bulundular.

Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak gerçekleşen coşkulu mitingde miting de konuşan AK Parti Zonguldak 3. Sıra Milletvekili Adayı Hamdi Uçar, "Daha önce ki seçimlerde olduğu gibi Mithatpaşa’da aynı coşku devam ediyor. 24 Haziran seçimleri hepimiz için çok önemli. Yaklaşık 30 gündür meydanlardayız. Gittiğimiz her yerde partimizin ilk kurulduğu gün gibi heyecan ve coşkuyla karşılanıyoruz. Zonguldak’ta 24 Haziran’dan sonra yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanımız Zonguldak a çok güzel müjdeler verdi. TTK’ya bin 500 işçi alınacak. TTK’nın işletmediği redevansla sahaları ihaleye çıkararak bin 500 işçiyle birlikte toplam 5 bin işçi alacağız. 24 Haziranda güçlü bir desteğe ihtiyacımız var. Bizi bu desteği vereceğinize yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Züleyha Yazıcı Arıman ve Burhan Onuk, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Mithatpaşalılardan destek istedi.