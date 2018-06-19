AK Parti’den ZGC’ye ziyaret

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Polat Türkmen, beraberinde İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer ile birlikte Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren ZGC Genel Başkanı Derya Akbıyık, “Biz bugün ZGC adına meslektaşlarımız adına hoşgeldiniz diyorum. Seçim çalışmaları devam ediyor. Sizleri izliyoruz, yazıyoruz. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Son haftada da size başarılar diliyorum. Arkadaşlarımız adına sizlere ziyaretiniz dolayısıyla teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Polat Türkmen ise “Türkiye’nin kırılma noktalarında bugün de Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini de ancak dünyanın kabul ettiği bir lider ile gerçekleştirebiliriz. İyi ki var, iyi ki bu dönemde var. Yıllarca bütün önemsediğimiz liderlerin söylediği tek şey sistem değişikliğiydi. Bu sistem ile bu kadar gidersin. Dünya ile mücadele edemezsin. 2023’e biz gerçekten biz dünya devleti olarak neslimizi hazırlayacaksak bu sistem ile olmuyor. Milletimiz ve Zonguldak’taki hemşerilerimin bunu iyi anladığı kanaatindeyim. Hainler bize boyun eğdiremedi. Nerede bir fitne fesat varsa başını eziyoruz. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Bugün bizim birliğimizi muhafaza etmek için uğraşan silahlı kuvvetlerimize Cenab-ı Allah güç kuvvet versin. Filyos Projesi de padişahlar döneminde başlamıştır. O günden bu güne aklına kimler geliyorsa bütün milletvekili kardeşlerimizden razı olsun. Hepsinin katkısı var. Bugün de yüzde 50 noktasına gelmiştir. Filyos bu gün bölgemizin Kanal İstanbul’udur. Faruk Özlü bölgemizin bakanıdır. Yerli otomobil konusunda Filyos’un önemine dikkat çekmiştir. Önünde limanı yapılıyor arkasında arazisi var. Endüstri Bölgesi ilan edilmiş. Havaalanı var, demiryolu var. Nakliyesiyle her şey ile Avrupa’ya açılabilecek kapıdan biridir. İnşallah bunu hak ettiği yere götüreceğiz” diye konuştu.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, “24 Haziran seçimlerinde son haftaya girdik. Vekillerimizle, teşkilatımızla ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Sizler bizi bugün güzel bir şekilde karşıladınız. Seçime 3-4 gün kaldı. Bu günleri daha iyi bir şekilde değerlendirerek Zonguldak’ta partimizin en fazla oyu almasını sağlamaya çalışacağız. Mübarek Ramazan ayında vekillerimiz ilçelerimizde, bölgemizde sahurlara kadar çalıştılar. Biraz daha fazla çalışmayla Zonguldak’ta AK Parti’nin oylarını daha yüksek seviyelere çıkartmak için çalışacağız. Sizlerden destek istemeye geldik. Seçimin bir tarafı siyasiler, bir tarafı basın. Basın da çok önemli. Seçim startı verildikten sonra basın ile meydanlarda beraberiz. Şu ana kadar bir sıkıntı yok, bundan sonra da beraberiz. Seçim atmosferini de hayırlısıyla tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette konuşan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, “Bugün Zonguldak merkezde beş milletvekili adayımız ile birlikte her kapıyı çalıyoruz. Kapısı çalınmayan hiçbir sivil toplum kuruluşu, gazeteciler derneği, toplum yararına faaliyet gösteren dernek kalmayacak. 19 mahallede herkesi ziyaret edip Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. 5 milletvekili adayımız var, iftardan sahura, sabahtan iftara kadar çalışmalar sürdü. 19 mahallede eş zamanlı çıkarma yapıyoruz. Bu anlamda ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Yoğun kalabalıkla bizi kabul ettiniz teşekkür ediyoruz” dedi.