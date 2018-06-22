AK Parti’ye Bahçelievler’de sevgi seli

AK Parti Milletvekili Adayları; Polat Türkmen, Züleyha Arıman, Burhan Onuk, İl Başkanı Zeki Tosun, İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Sevda Tığ, Zonguldak’ta Bahçelievler ve Terakki Mahalleleri’ni birleştiği nokta olan Buldanlı Sokak’ta halka hitap etti. Programda konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Polat Türkmen, "Muhalefet Türkiye taşkömürü Kurumu’na kapatacaklar diyorlardı devamlı Biz TTK niye Kapatalım ki. Biz teröristlerle mücadele edebilmek için paramızla silah almak istedik ama paramızla bile silah vermediler bize. Yarın paramızla bile silahımızı alamadığımız yerde kömürü bile vermezler bize. TTK’ya 1500 işçi alacağız. Ayrıca Bizler yerli servetimizi çıkaracağız, ekonomiye katacağız. Bakın Ereğli’de saha ihalesini Erdemir aldı. Erdemir senin hammadde nedir dedi ki taşkömürü. Kardeşim burada taşkömürü var gel buraya çıkart. Burada 1500 kişi çalışacak şimdi. Şimdi 22 Haziran’da Bağlık sahası ihale edilecek. Ne kadar biliyor musunuz. Bilinen rezervi 136 milyon ton. Yani yılda 2.5 milyon tan kömür çıkartılacak. Ve dolayısıyla 5000’in üzerinde kardeşimiz orada çalışacak. Ayrıca yerli otomotivde direk 20 bin kişiye istihdam sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ise "24 Haziran seçimleri çok önemli. Halkımızın desteğini bekliyoruz. 24 Haziran seçimlerini son virajına girmiş bulunuyoruz. İki gün kaldı. Sizlerden bu iki gündür biraz daha gayret göstermeniz biraz daha hızlı çalışmanızı istiyoruz. Zonguldak’ta Bahçelievler’de Terakki de sandıkları patlatmaya var mısınız” diye konuştu.

Kadın Kolları MKYK Üyesi Sevda Tığ da, "Sizinle gurur duyuyoruz, Sizleri çok seviyoruz. Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Bu Kutlu davada Cumhurbaşkanımızı şu ana kadar hiç yalnız bırakmadınız şimdiden sonra da onu bırakmayacaksınız. Cumhurbaşkanımız milletine her zaman güvenmiştir ve milletimizde cumhurbaşkanımıza güvenmektedir. 24 haziran seçimleri çok önemli ve desteğinizi bekliyoruz” dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Züleyha Arıman, "Ramazan ayında ve son kalan birkaç gün de hepinizi çok Yoğun bir şekilde çalıştınız ve hepinize çok minnettarız. Cumhurbaşkanımız kadınlaa güvenmekle gerçekten çok haklı. Bize güveniyor. Desteğinizi ve duanızı eksik etmeyin. Ve Allah’ın izle 24 Haziran’da 2. bayramınızı yaşayacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Burhan Onuk, "Biz bu yola çıktığımızda siyaset gençleşiyor Türkiye büyüyor demiştik. AK Parti Zonguldak teşkilatı olarak çok çalışıyoruz. 19 mahallede eş zamanlı ziyaretlerle mitingler gerçekleştirdik. Bizler gençler olarak 30-40 gündür sahadayız. İl başkanınız Genel Merkez deki Büyüklerimiz bizden arkasında durdu ve bizi bu güzel listede yer verdi. Hepsine Ben bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Gençlik yıllarımızı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yolunda harcamaktan dolayı büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Ona layık olabilmek ve ona layık bir gençliği yetiştirmek için Elimizi koyduk, İnşallah bundan sonraki süreçte de ona yakışır bir gençliği Zonguldak’a kazandıracağız. Bizler Gençlik Kolları olarak da çalışmamıza devam ediyoruz. Bizlere bu kapsamda destek olan herkesin bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan da "Biz yolumuza 15 Temmuz’da kendisini öldürmeye gelen savaş uçaklarına rağmen milletin üstünde başka bir güç tanımıyorum diyerek havaalanına inen Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuza devam diyoruz. Ama onlar FETÖ’cülerin izniyle tankın önünden kaçan ve darbe girişimini belediye başkanının evinde çay içerek TV’den izleyenlerle tamam diyorlar” şeklinde konuştu.