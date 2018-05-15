Alaplı 50 yataklı devlet hastanesi temmuz ayında ihaleye çıkacak

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Devlet Hastanesi yapımı hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Çaturoğlu yaptığı açıklamada şunlara değindi; “Alaplı ilçemizde yeni bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunu Sağlık Bakanımızla paylaştık. Bakanımız talimatlarını verdiler ve 2016 yılında 50+25 yataklı C sınıfı bir hastanenin yapılmasını yatırım programına aldırdık. Zemin etüt çalışmaları sonrasında geçen yıl proje ihalesi yapıldı. Ancak bürokrasinin ve proje firmasının işi geciktirmesi nedeniyle yapım ihalesinde gecikme oldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede bu ayın sonunda inşallah proje tamamlanmış olacak. İhale ilan süreci de dikkate alındığında Temmuz ayının ilk haftasında ihalesi yapılacaktır. Ekte sunduğumuz görselden de anlaşılacağı üzere hastane mevcut hastanenin arazisine 2 bodrum kat + zemin kat + 4 kat olarak yapılacaktır. Böylece hastanemiz 50+25 yatak kapasiteye ulaşmış olacaktır. Alaplı ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”