Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi ödülünü Amasya’da aldı

“Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Proje Yarışmasında” bölge ödülü almaya hak kazanan Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi ödülünü Amasya’da düzenlenen törenle aldı. “Korkunla Yüzleş Korkma Sosyalleş” isimli projesiyle önce saha ziyaretine kalma başarısı gösteren, sonra saha ziyaretine kalan projeler içerisinden bölge ödülü almaya hak kazanan Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi ödülünü Amasya’da düzenlenen törenle aldı.
Bakanlık yetkilileri, Amasya Valisi, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve çeşitli protokol üyelerinin de katıldığı ödül töreninde bölge ödülü almaya hak kazanan projelerin sunumunun ardından ödül töreni gerçekleştirildi.