Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 15:55

Alaplı Karşıyaka Aile Park çalışmalarına başlandı

Alaplı Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi 80 Evler Parkı’nda yenileme çalışmalarına başlandı.

Alaplı Karşıyaka Aile Park çalışmalarına başlandı

20 Temmuz 2018 15:55


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 80 Evler Parkı’nda başlanan çalışmaların yerinde inceleyerek, “Karşıyaka Mahallesi 80 Evler mevkisine büyük bir aile parkı yapım çalışmalarına başladık. Parkın içinde çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve vatandaşların oturup dinlenebilecekleri bölümler olacak. Aile parkı mahalle sakinleri için alt ve üst yapısıyla güzel bir sosyal alan dönüştürülecek. Ayrıca yine Karşıyaka mahallemize mesire alanı kazandırmayı düşünüyoruz. Aile parkı tamamlandığında Karşıyaka mahallemizin en güzide yerlerinden biri olacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç