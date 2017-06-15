Alaplı’da 300 adet ecstasy hap ele geçirildi

Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipleri ile Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, İstanbul’dan Zonguldak’a satılmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı.Bunun üzerine çalışma başlatılan ekipler , Alaplı ilçesi girişinde şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurarak, daha önce uyuşturucu satıcılığından sabıka kaydı bulunan O.Ç. ile S.Ö.’yü gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 300 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu bulunduran, kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi.