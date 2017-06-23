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23 Haziran 2017 15:40

Alaplı’da bayram yoğunluğu

Alaplı’da Ramazan Bayramı öncesi kurulan sokaklara giyim bölümündeki tezgahlar müşterilerle doldu taştı.

Alaplı’da bayram yoğunluğu

23 Haziran 2017 15:40


Ramazan bayramı yoğunluğu çarşı içi esnafının yüzünü güldürdü. Arefe günü bir gün kala birlikte tempo sabah saatlerinde artmaya başladı. İlçe merkezindeki Hükümet caddesi arife gününe bir günü kala Ramazan Bayramı yoğunluğu da başlamış oldu.


İlçe merkezinde özellikle hükümet caddesi civarında bulunan tuhafiyeci esnafı hareketlilik kazandı. Tatlı ve şekerleme satan marketlerde satışlar günden güne artıyor. Çarşı esnafı bugünlerde yoğun ilgi ile karşılaşıyor.


Öte yandan her türlü lokum ve şekerlemenin satıldığı dükkanlarda fiyatlarda her türlü bütçeye uygun ürün bulunuyor.


Yaşanan yoğunluktan memnun olan esnaf, yapılan alışverişten de memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bayramın geleneksel lezzetlerinden olan lokum, şeker, çikolata ve kahve ile kolonya tezgâhları süslerken, her bütçeye uygun ürünlerin olması vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu arada zabıta ekiplerinin de bayram öncesi gerekli denetimleri yaptıkları öğrenildi.




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