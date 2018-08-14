Arslan: "Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ettik"

Uluslararası festivalde Zonguldak’ı Türkiye’yi başarıyla temsil ederek döndü. Dernek Başkanı Ali Arslan; "Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda büyük emeği olan tüm yönetici, hoca ve dansçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Zonguldak’ta Türk Halk Oyunlarının yanı sıra Dünya dansları çalışmalarında da bulunan ve her yaştan dans tutkunlarına ulaşmak amacıyla kurulan Zonguldak’ın en geç halk oyunları kulübü Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği 31 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek de yapılan 35.Mostar Blagaj, 14. Konjic ve 9. Podvelezje uluslararası festivallerinde Türkiye’yi ve Zonguldak’ı başarıyla temsil ederek izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Yaptıkları gösteriler ortalama 5 bin seyirci tarafından izlenen Çağdaş Anadolu Halk Oyunları ekibi festival kortejlerinde katılan diğer ülke guruplarıyla birlik de çok renkli görüntülere sahne oldu.

Çağdaş Anadolu Halk Oyunları G.S.K. Derneği Başkanı Ali Arslan yaptığı açıklamada; "Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda büyük emeği olan tüm yönetici, hoca ve dansçılarımıza teşekkür ediyorum. Ekim ayında başlayacak olan yeni dönem çalışmalar ve yurtiçi ve yurtdışında katılacağımız festivaller için planlamalarımıza başladık. Her yaştan insanları Dener iş hanında bulunan dernek dans salonumuzda başlatacağımız Türk halkoyunları ve dünya dansları kurslarına davet ediyoruz" dedi.