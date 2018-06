Ayan, "24 Haziran’da ciddi bir seçime gidiyoruz. Türkiye aslında yeni tecrübe kazanacağı bir seçim ile karşı karşıya" ifadelerine yer verdi.

MHP Zonguldak Milletvekili adayı Hamdi Ayan, beraberindeki milletvekili adayları ile birlikte gazetecilerle kahvaltıda buluştu. 24 Haziran seçimlerine dikkat çeken Ayan, "24 Haziran’da ciddi bir seçime gidiyoruz. Türkiye aslında yeni tecrübe kazanacağı bir seçim ile karşı karşıya. Dolayısıyla Böylesi bir seçim sisteminde araştırma şirketlerinin dahi sonuçlarını bulamadığı, kimsenin de tahmin edemediği bir süreç içerisindeyiz. Ama arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz Zonguldak taramasında partinize ve şahsınıza ve listenizi arkadaşlarımızla birlikte büyük bir teveccüh olduğunu gördük ve yaşadık. Bunlar bizi gururlandıran tablodur. Dolayısıyla uzun yıllar siyaset yapmış bir arkadaşınız olarak saha da bu kadar seviliyor olmak, efendim 20 kişiden 18-19’unun desteğini alarak onlardan övücü sözler duymak, son 20 yılını devamlı olarak siyasetin içinde geçiren birisi olarak benim için çok önemlidir. Şunun şurasında su içinde bir kaç gün kaldı. 7 yıl ilçe başkanlığı, 6 yıl il başkanlığı ve onun öncesinde de İlçe Sekreterliği ve yöneticilik dönemini geçirdik. Sandıktan çıkacak olan irade Zonguldak’ın iradesidir. Sonuçları ne olursa olsun bunlara saygı duymak zorundayız. Dolayısıyla demokrasinin gereği bunları yaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hep söyledik. Biz ayrıştıran değil, kutuplaştıran değil, ötekileştiren değil Znguldak birleştiren, kardeşlik havasında olmasını isteyen bir seçim süreci olsun istedik. Ve bunu da başarı duaları düşünüyoruz. Ufak tefek sıkıntılar olmuş mudur Evet her seçimde olmuştur Bunlar ama genele baktığınız zaman bu kadar yeni bir sistem oylama sürecinde daha tüm siyasi parti aday arkadaşlarınız ve partiler Zonguldak’ta sohbet edebildik, hepsinin seçim bürolarını gezdim, her gördüğümüzle siyasetçi ve milletvekili adayıyla kucaklaştık" ifadelerine yer verdi.

"Seçilecek arkadaşlarımızla Zonguldak’a hizmet etmemiz lazım"

Yola çıkarken ’Yeminimiz var’ dediklerini aktaran Hamdi Ayan, "Yarın 24 Haziran’da sandık iradesi ortaya çıktığında TBMM, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden oluşacak.Dolayısıyla bu seçilecek arkadaşlarımızda Zonguldak’a hizmet etmemiz lazım. Yani 24 Haziran sonrasında Ankara’dan yola çıkıp beraberce Zonguldak meydanlarında sokaklarında köylerinde beraber meseleyi çözmeye imkanı bulmalıyız. İşte bunu için onlarla kucaklaşmak Lazım. Ve arkadaşlarımızla birlikte şu anda bunları yapıyoruz. Evet yola çıkarken takdir edersiniz ki yeminimiz var dedik. Neden bunu söyledik, Zonguldak’ta doğmuş büyümüş yaşanmış uzun yıllar siyaset yapmış ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan en son madenci olarak maden teknikeri olarak emekli olmuş bir kardeşiniz olarak Zonguldak’ta yaşamak bana zevk vermeli hoşuna gitmeli. Ancak Zonguldak adeta her taraf patates tarlası gibi adeta. Buna yapmayı kimsenin hakkı yok. Bu şehir Buna layık değil. Her yerde söylediğim budur. İkinci meydanlarda gördüğünüz Başkanım seçildiğinizde Buraya gelir misiniz Ne kadar acı bir şey bu ne demek gelirsiniz misiniz? Bizi gönderecek olan sensin, Ne demek gelir misin, Tabii ki gelmek zorundasınız. Ancak bu zamana kadar olmamış bunlar. Bu maalesef yapılmamış. İşte diğer siyasi partilerden seçilecek olan arkadaşlarımız ile birlikte Zonguldak’ın sorunların çözümü için ortak hareket etmek zorundayız. Buradan onlara söylüyorum. 24 Haziran bana göre malumun ilanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi en başarılı seçim kampanyasını yürütmüştür ve halkımızdan yoğun bir teveccüh almıştır. Bunları neden söylüyoruz Evet yeminimiz var ve gönüllere girmek istiyoruz dedik, biz gönüle girmişiz. 20 yıldır yapmış olduğumuz kesintisiz siyasetin karşılığını ben bugün sahada görmeye başladım. Bu benim için çok önemlidir. Bu seçilmek veya seçilmemekten daha ziyade insanların Evet Hamdi Ayan Bizim canımız ciğerimiz kardeşimizdir o bunu yapar ve ona güveniyoruz. İşte bu düşünce benim için çok önemlidir. Çünkü ben zaten kazanmışım gerisi sadece malumun ilanıdır" diye ifade etti.

"10 maddede Zonguldak, 8 maddede ülkenin kalkınması projeleri"

Hazırladıkları projeleri de gazetecilerle paylaşan Hamdi Ayan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada yazdım 10 maddede Zonguldak 8 ülkemizin kalkınması, kadınlarımız ile ilgili girişimcilik kooperatiflerinin kurulması ,mevcut iş planı içerisinde gençlerimize de iş verilmesi, biz bunun altına imzamızı attık ve yemin Ettik dolayısıyla bir diğer arkadaşlar arasında bir seçim beyannamesini altına imza atması lazım. Bunlar bu zamana kadar yapılmadığı için seçilen arkadaşlığınız hep memleketine bir daha geri dönmemiştir. Şikayet manasında söylemiyorum ama artık Zonguldak’ta algının değişmesi lazım. 24 Haziran’dan sonra konuşacağım şey yerel yönetimlerdir. Bakın çok net söylüyorum. Zonguldak ve ilçeleri bildiğiniz patates tarlası adeta. Şehir dışında her şey Zonguldak da mevcut. Bildiğiniz köy durumunda. Biz Köye mahkum olduk. Biz bunu hak etmedik. Bunlar 25 Haziran’da konuşacağınız şeyler. Dolayısıyla 25 Haziran seçimleri sonuçları aynı zamanda kaç sene daha olması gereken yerel seçimlerinde bir ışığı olacaktır. Bu elimde gördüğünüz istihdam Eylem planını üniversitedeki hocalarımıza hazırlattık. 5 kişilik bir öğretim görevlisi nin 2 ay içinde yapmış olduğu bir eylem planıdır bu. Burada tüm ilçeler de içinde olmak kaydıyla Zonguldak’ta bulunan tüm taşkömürü haricindeki madenlerin hangi yörede, hangi bölgede, hangi köyde olduğunu planları ortaya çıkarıldı ve bunların da yer yüzüne çıkarılması için mecliste atacağımız adımlar var. Bir sevda üstüne basarak söylemek istiyorum Zonguldak’ta günde 33 bin ton taş kömürü yanıyor. Bunun 3 bin tonu özel sektör ve TTK ancak geri kalan 30 bin tonu ise her gün bakın her gün 100 dolar borsa üzerinden kömür Zonguldak a giriş yapıyor. Bu ne demektir. Yani 12 milyon lira ayda 460 milyon lira bu Zonguldak’tan, Rusya’ya Kolombiya’ya, Kamboçya’ya, Avusturya’ya gidiyor. Bu şehirden gidiyor, Zonguldak’tan gidiyor. Bu durum benim zoruma gidiyor. İşte geldiğimiz süreçte yazdığımız bu eylem planında bunlarla ilgili önlemler alınacaktır. Bunu net olarak söylüyorum. Zonguldak için bir şey yaparken Zonguldak için de hesaplaşmanın zamanı geldi, bunu söylemeye çalışıyorum."