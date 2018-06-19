Ayan’a Çatalağzı’ndan tam destek

dönem Zonguldak MHP Milletvekili adayı Hamdi Ayan seçim ziyaretlerine Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde seçim ziyaretlerini sürdürdü.

Ayan beraberinde İl Başkanı Metin Soydaş, İlçe Başkanı Serdar Yaralı, 4.sıra milletvekili adayı Taner Kayı, 5.sıra Milletvekili adayı Sebil Sümeyye Bıyıklı ve partilerinin katılımıyla 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri dolayısıyla vatandaşlardan destek istedi. Ayan, Kayı ve Bıyıklı ilk olarak Çatalağzı beldesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi ardından belde de kurulan halk pazarında esnaflarla bir araya geldi.

’Bu şehir 30 yıl kaybetmeye mahkum değil’

Ayan daha sonra Kilimli 202 evlerde bulunan bir kıraathane de toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hazırladığı Zonguldak’ın kurtuluş reçetesini anlatan Ayan, şehrin 30 yıl kaybetmeye vakti ve zamanı olmadığını kaydetti. Milletvekili adayı Hamdi Ayan; "Önümüzdeki 5 gün sonra Türkiye’nin ve Zonguldak’ın kaderini belirleyecek seçimler olacak. Bu seçimler Türkiye ve Zonguldak için çok önemlidir. Son kararınızı bu son hafta vereceksiniz. Zonguldak’ın son kaderi bu seçimlerde belli olacak. Zonguldak bir 30 yıl daha kaybetmeye mahkum değildir. Yola çıktık ve yemin ettik. Zonguldak için reçete yazdık. Zonguldak’ın hasta olduğunu ifade ettik. Evet Zonguldak gerçekten hastadır. Biz yazdığımız 10 madde de herşeyi düşünerek yazdık. Gençleri ve kadınları düşündük. TTK’yı düşündük. Sizlerin takdiri ile seçildiğimiz zaman Ankara’da Zonguldak’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zonguldak için seçilip çalışmayan vekilleri çalıştıracağız. Bu 10 madde ye yemin ettik. Diğer seçilen vekilleri Zonguldak’a getireceğim. Benim hayatım siyasetle geçti. Çalışmayanı yemin ederim şikayet edeceğim" şeklinde konuştu.