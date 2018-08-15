Başkan Demirtaş çalışmaları yerinde inceledi

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş beldede bir çok noktada devam eden çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Demirtaş, Gülüç Merkez Mahallesi’nde ki Erdem Yuva Evleri, Bekyeri Mahallesi Atalay Siteleri, Örencik Mahallesi Esentepe sokak ve belde mezarlığında devam eden çocuk parkı, parke, istinat duvarı, çevre düzenleme, bakım ve onarım gibi çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Gülüç Beldesi’nde eksik olan hizmetleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Demirtaş “Bizim önceliğimiz Gülüç halkının mutluluğu. Bu nedenle hangi noktada eksiğimiz varsa vatandaşlarımızdan da gelen talepler doğrultusunda o eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. ‘Daha yaşanabilir bir Gülüç’ hedefimiz doğrultusunda güzel çalışmalara imza attık. Elbette yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı beldemizde eksikler hiçbir zaman bitmeyecektir. Biz bu eksikleri önem ve aciliyet sırasına göre bir bir yapıyoruz. Yaptığımız hizmetler karşılığında halkımızın bize tebessüm etmesi bir ‘Allah razı olsun’ demesi bize yetiyor. Ben çalışmalarda emeği geçen belediye meclis üyelermize, muhtarlarımıza ve tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Demirtaş yaz aylarında havaların iyi olmasını değerlendirip çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.