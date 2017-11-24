Başkan Uysal evinde tedavi gören öğretmeni ziyaret etti

Başkan Uysal, uzun yıllar ilçede değişik okullarda idarecilik yapan Kur’an-ı Kerim ve Din Bilgisi öğretmeni Harun Bektaş’ı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu, öğretmenler gününü kutladı ve eşine çiçek takdim etti.

Tedavisi nedeniyle öğrencilerinden uzak kalan Bektaş hocayı kısa sürede tekrar eğitim camiasının içerisinde görmek istediklerini belirten Başkan Uysal; “Şahsınızda rahatsızlığı nedeniyle öğrencilerinden uzak kalan ve tedavi gören tüm öğretmenlerimize şifa diliyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimiz ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, size ve tüm eğitimcilerimize bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Ziyareti nedeniyle Başkan Uysal’a teşekkür eden Harun Bektaş ise ziyaretten çok mutlu olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Hüseyin Uysal, Bektaş hocanın rahatsızlığıyla ilgili raporları inceleyerek kendisine moral verdi. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ersin Kaya’da eşlik etti.