Başkan Uysal, iftarda gazilerle buluştu

Şehit aileleri ve muhtarlardan sonra gaziler ve aileleri ile iftarda buluşan Başkan Uysal, ilçenin 31 mahallesinden gelen vatandaşlarla da bir araya geldi.

Başkan Uysal’ın eşi Sevim Uysal ile birlikte katıldığı iftar sofrasına, Kaymakam Nazım Madenoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin ve yönetim Kurulu Üyeleri, gaziler ve aileleri ile vatandaşlarında aralarında bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Yenilenen İnönü Parkı’nda gerçekleşen iftar yemeği öncesi Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okunurken, “İftar soframızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum” diyen Başkan Uysal, iftar öncesi yaptığı konuşmada “Ramazan ayı paylaşma, dayanışma, birlik beraberlik, kardeşliğin, sevginin ve saygının doruğa ulaştığı mübarek bir aydır. Bugün Ramazan’ın 5.günündeyiz ve misafirlerimiz her zaman yanlarında olduğumuz ve olacağımız gazilerimiz ve aileleri. ‘Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir’ sözünün anlamı büyüktür. Milleti devleti bayrağı ve vatanı için canını veren aziz şehitlerimiz başta olmak üzere bu vatan için gazi olmuş aramızdan ayrılmış tüm gazilerimize Allah’tan rahmet, sağ olanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Başkan Uysal daha sonra Sarıkorkmaz Muhtarı Ali Kocatürk’ün daveti üzerine mahallede gelenek haline gelen iftar sonrası çay sohbetine katıldı. Mahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada konuşan Başkan Uysal, “Belediye olarak yaptıklarımızı anlatmaya gerek yok siz hepsini biliyorsunuz. Şehrimizin alt yapısı tamamen bitti şimdi sıra işsizlikle mücadelede. Belediyemizin yaptığı her bir proje iş demek. Bunun için sizlerin de desteği lazım. Sizleri özellikle gençleri ve arkasındaki hanım kardeşlerimizi kutluyorum. Gelenekleri yaşatmalıyız ki gelecek nesillere aktarabilelim. Birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim. Yetimleri, yoksulları hatırlayalım. Rabbim bizleri birlik beraberlik içinde nice Ramazan ayları ve Ramazan Bayramına da ulaştırsın” ifadelerine yer verdi.