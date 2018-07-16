Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 15 Temmuz’da silahlı darbe girişimini silahsız güçlerle durduran millet olunduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliklerde 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan fotoğraflar sergilendi, videolar izlendi.

Etkinlikte konuşan Kdz. Ereğli Kaymakam Vekili Saim Eskioğlu tarih boyunca Türk milletinin sayısız savaşlara girerek milyonlarca şehit verdiğini ancak bu savaşlarda karşıdakilerin hep başka dinden yada başka milletlerden olduğunu söyledi. 15 Temmuz’da ise bu vatanın kendi çocukları ile savaş verdiğini belirten Eskioğlu, emperyalist güçlerin Türkiye’yi dışarıdan güçlerle yıkamayacağını anlayınca taktik değiştirip aynı dinden ve aynı milletten insanları kullanmaya başladığını ancak başarılı olamadıklarını vurguladı.

Uysal: “Silahlı darbe girişimini silahsız güçlerle durduran millet olduk”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet gazilere ise acil şifalar diledi. Uysal etkinlikte yaptığı konuşmada “15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi aslında Türk milletini ve İslam coğrafyasını kapital güçlere vermenin bir yoluydu. O gece bizler Çanakkale’de olduğu gibi, Çanakkale ruhuyla sokaklara döküldük, millet olarak tankın, topun, tüfeğin önüne silahlı darbe girişimini silahsız güçlerle durduran millet olduk. O zaman bizler ordu millettik. Kitaplarda hep Türk milleti, ordu milletti. Ama o gece millet ordu oldu ve sokaklara döküldü. Ve o gece 15 Temmuz bir kahramanlık destanıydı. Aslında 15 Temmuz ikinci bir Sevr dayatmasıydı. Aziz Türk Milleti o darbe girişimini kabul etmedi ve bir tarih yazdı. Rabbim inşallah bizlerin birliğini ve kardeşliğini daim eyler. Rabbim inşallah dışardan ve içeriden fitne odaklarına karşı ülkemiz adına korur. Bizlerde sizlerle birlikte sabahlara kadar kamyonlarla, otobüslerle, taksilerle, ellerimizde bayraklarla yürüyerek sokaklardaydık” dedi.

Etkinlikte görevli imam hatipler tarafından önce sela okundu ardından da Kur’an- Kerim tilaveti seslendirildi.

Alanı dolduran binlerce kişiye Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.