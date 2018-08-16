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16 Ağustos 2018 11:09

Bayram öncesi Zabıta ekipleri pastaneleri denetledi

Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle kent merkezinde faaliyette bulunan pastane, şekerci, tatlı ve unlu mamul işletmelerinde gıda hijyen ve diğer konularda denetimler yapıldı.

Bayram öncesi Zabıta ekipleri pastaneleri denetledi

16 Ağustos 2018 11:09


Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinde, hijyen konusunda esnaf uyarılırken, işletmelerin üretim, dinlendirme, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığı incelendi.


Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu; “İşletmelerde bone kullanımı, işletme çalışanlarının hijyene özen göstermesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temiz ve hijyen olması bizim öncelikli denetlediğimiz unsurlardır. Bu noktada amacımız kesinlikle esnafımızı zor duruma düşürmek değil, tam aksine daha temiz, daha sağlıklı koşullarda gıda üretimine katkıda bulunmak ve kendilerine bu noktada yardımcı olmaktır. Sık sık denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz zaten. Her gelişimizde İşletme sahiplerinin bizi güler yüzle karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. her geldiğimizde çalışan personellerin başlarında bone ile temiz ve hijyen ortamında çalışıyor olmaları bizi mutlu ediyor. Bayram öncesi denetimler kapsamında kent merkezinde bulunan pastane ve şeker işletmelerine denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.


Denetlemeler sırasında imalathaneleri temiz olan işyeri sahiplerine Zabıta ekipleri tarafından teşekkür edilirken, 1 işletmeye ise hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 259 TL idari para cezası kesildi.




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