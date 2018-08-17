Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Kurban Bayramı’nda ikram edilecek farklı renk ve boyutlardaki bayram şekerleri tezgahları doldurdu. Kurban Bayramına kısa bir süre kala tezgahları dolduran şekerler, yoğun talep görüyor. Marketlerden, toptan satıcılara, büfe ile Pazar ve seyyar satış yapan esnafların tezgahlarına kadar giren şekerler, esnafların da yüzünü güldürüyor. Şeker fiyatlarında artış yaşanmaması tüketiciyi de sevindiriyor.

Fiyatların iki yıl önceki fiyatlara aynı olduğunu ifade eden esnaf Zekai Uncu, “Şekerler artık, bayramlarımızın vazgeçilmezi oldu. Bu nedenle şeker ve çikolata çeşitlerimiz, yoğun ilgi görüyor. Bu yıl ise şeker fiyatlarında herhangi bir artış olmaması, rağbeti daha da arttırdı. Vatandaşlar fiyatlardan memnun. Bizde satışlardan memnunuz. Her kesime uygun şeker ve çikolatamız var. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şimdiden tüm İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.