Belediyenin yapacağı işi polis yaptı

Durumu fark eden vatandaşlar, "Zonguldak Belediyesi’nin işini polis ekipleri yapıyor" yorumunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, "Bahar temizliği gibi yeni bir dokunuş" temasıyla 69 Ambarları mevkisindeki ağaçların boyanarak kireçlendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Müdür Turanlı, "Vardır orada yaşlı Üzülmez deresi. Neresidir bu şehrin gezi terası. ’İkinci makas’ der üzülmeyiz bakarız. Ağaç bizde, yeşil bizde dururken ’Ah ah’ deyip eski güne ağıt yakarız. Zonguldak girişinde her şey kontrol altında. Bu kent yeşille, beyazla Polis; Yunusla, Şahin’le Güzeldir.” İkinci makasta bir tören mi var. Ağaçlar tutulmuş; polisler nöbette. Yeşil Beyaz olmuş ağaçlar. Topluma Destek duadır. Bahar temizliği gibi yeni bir dokunuş @daglarbayirlar’inin şehre gerisini de siz kirecleyin" ifadelerine yer verdi.

69 Ambarları mevkisinde ikamet eden bazı vatandaşlar ise güzergahı kullanan sürücüler ise polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı’nın sayesinde şehrimizin bir çok noktasındaki eksiklikler gideriliyor. Yanlışlıklar düzeltiliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burada da belediyenin yapacağı işi polis ekipleri üstlenmiş. Böyle askerimiz, polisimize canımız feda olsun" diye yorumda bulundular.

Turanlı, kentin bazı noktalarında özellikle vatandaşların yürüdüğü kaldırımlardaki engeller için de harekete geçmiş ve direk ve tabela gibi engelleri kaldırımlar üzerinden kaldırtmıştı.