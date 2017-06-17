Berberlerden bayram mesaisi

Zonguldak Alaplı İlçesinde Bayram öncesi berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tıraşlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar erkenden berberlere akın etti. Bayram yoğunluğu yaşadıklarını ifade eden berber esnafı yoğunluk nedeniyle geç saatlere kadar çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yaşanan yoğunluktan dolayı eleman sayısını arttırdıklarını belirten berber esnafı Cavit Can, "Bayram öncesi yoğunluk var. Havalar sıcak olduğundan vatandaşlar akşam saatlerini tercih ediyor. Çoğu zaman yoğunluktan sabah ezanına kadar çalışmamız devam ediyor. Bayrama bir hafta var eleman sayımızı arttırdık. Geceli gündüzlü yirmi dört saat çalışıyoruz. Bu yoğunluk devam ederse bayram günü de çalışmayı düşünüyoruz" dedi.