Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 14:00

Berberlerden bayram mesaisi

Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşayan berberler, bayram tıraşının son güne bırakılmamasını istiyor.

Berberlerden bayram mesaisi

17 Haziran 2017 14:00


Zonguldak Alaplı İlçesinde Bayram öncesi berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tıraşlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar erkenden berberlere akın etti. Bayram yoğunluğu yaşadıklarını ifade eden berber esnafı yoğunluk nedeniyle geç saatlere kadar çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yaşanan yoğunluktan dolayı eleman sayısını arttırdıklarını belirten berber esnafı Cavit Can, "Bayram öncesi yoğunluk var. Havalar sıcak olduğundan vatandaşlar akşam saatlerini tercih ediyor. Çoğu zaman yoğunluktan sabah ezanına kadar çalışmamız devam ediyor. Bayrama bir hafta var eleman sayımızı arttırdık. Geceli gündüzlü yirmi dört saat çalışıyoruz. Bu yoğunluk devam ederse bayram günü de çalışmayı düşünüyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:47
  • Güneş :05:12
  • Öğle :13:05
  • İkindi :17:07
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!