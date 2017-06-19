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19 Haziran 2017 21:21

Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Vefa Müdüre getirdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetimi, geçen yıl saldırıda şehit düşen Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu’nun ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Vefa Müdüre getirdi

19 Haziran 2017 21:21

Yönetim, vefa örneği göstererek şampiyonluk kupasını şehit polis müdürünün mezarlığına getirdi.


Beşiktaş Spor Kulübü, 10 Aralık 2016 günü Beşiktaş Vodafone Arena’da 44 kişinin hayatını kaybettiği, 166 kişinin de yaralandığı terör saldırısında şehit düşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu’na vefa örneği sergiledi. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu, Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması sonrasında terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu’nun ailesini ziyaret etti. Başkan Fikret Orman’ı, şehit polis müdürünün emekli emniyet müdürü babası Erdal Karakurdu, annesi Sabriye Karakurdu, eşi Emine Karakurdu, çocukları Duru ve oğlu Kaan karşıladı.


Bir süre aile ile görüşen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yapılan duaların ardından aileye taziyelerini bildirdi. Ziyarette konuşan anne Sabriye Karakurdu, "Hepimiz Beşiktaşlıydık. Beşiktaş kurbanı olduk. Ölünceye kadar da Beşiktaşlıyız. Hep kupalar devam etmesin. Başka anneler, başka eşler, başka çocuklar ağlamasın. Durumumuz çok zor" dedi.


Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Fikret Orman, "Üzüntülüyüz. Ramazan ayında ailemizle bir araya geldik. Başka söyleyecek bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.



Şampiyonluk kupası şehidin mezarında


Heyet, şehidin ailesini ziyaret ettikten sonra kabrini de ziyaret etti. Anne Sabriye Karakurdu, oğlunun hayattayken görmeyi çok istediği şampiyonluk kupasının mezarına getirilmesini istedi. Aile ve Beşiktaş yönetimi, çelenk bıraktığı mezarlıkta şehit Vefa Karakurdu için dua etti. Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’nun kardeşi Sabri Ferda Karakurdu’nun da 2008 yılında Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 3 arkadaşı ile birlikte yaşamını yitirdiği öğrenildi. İki oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne Sabriye Karakurdu, bir süre zor anlar yaşadı.


Özel kutusundan çıkartılan şampiyonluk kupası Vefa Karakurdu’nun mezarı başına getirildi. Yapılan duaların ardından Fikret Orman ve aile üyeleri aile kabristanlığından ayrıldı.




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