Bu yıl 17’ncisi düzenlenen tören, Çaycuma Şehir Stadın da gerçekleştirildi. 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreniyle mezun binlerce öğrenci, diplomalarını görkemli bir törenle aldı.

Törene; Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Gökçebey Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Ruhi Çevik, BEÜ Rektör Yrd. Prof.Dr. Kemal Büyükgüzel , Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr.Hasan Özer, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hikmet Yazıcı, Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, Çaycuma Yüksek Öğrenim Kurumlarını Destekleme Derneği Başkanı Hayri Kandemir, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Çaycuma TSO Başkan Yardımcısı Serhat Dereli, ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci velileri katıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna ölen Mehmetçikler ve tüm maden şehitlerin aziz hatıralarına, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törenin açılış konuşmalarına geçildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 2017-20178 Akademik Yılı Mezunları adına Derya Kesgin, Çaycuma Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Akademik Yılı Mezunları adına Salih Okul konuşma yaptı. Dereceye giren öğrencilerin konuşmalarının ardından Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr.Hasan Özer ve Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yazıcı açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Özer; “Bugün evlatlarımız ülkemizin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde üniversitemizi ve şeklimizi temsil edecekler. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Gökçebey ilçemiz ve Yüksek Okulumuz sahip olduğu imkanları yükseltmek, arzu ve gayretinde olan duyarlı insanlara sahiptir. Bu mutlu gün vesilesiyle kendilerine teşekkür etmek isterim. Toplumumuzda bu zamana kadar atılan başarılı imzalar adına daha önceki dönemlerde görev yapmış ve halen görev yapmakta olan tüm idari ve akademik personele içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hikmet Yazıcı mezunlarını tebrik ederek konuşmasını yaptı; “Gerçekleştirmeye çalıştığımız büyüme ve yeniden yapılanma sürecinde kaliteden ödün vermemekse önceliğimiz olmuştur. Bugüne kadar okulumuzda 5070 öğrencimiz mezun oldu ve kayıtlı 2216 öğrencimiz bulunmaktadır. Bugün 804 öğrencimizi mezun etmenin büyük gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Sürekli gelişen dinamik bir yapıya sahip. Çaycuma Meslek Yüksek Okulu kendini yenileyen, büyüyen ve güzelleşen bir kampüs de bulunmaktadır. Öğrenim gören öğrencilerimizin mutluluğu ise bizleri son derece gururlandırmaktadır. Ayrıca büyük bir mutlulukla söylemek isterim ki Yüksek Okulumuzda dinamik, özgün ve katılımcı bir üniversite kimliğini ortaya koyan başarılı çalışmalar sürdürülürken, tüm çalışma arkadaşlarımı özverileri ile akademik ve sosyal sorumluluk çalışmaları ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve çalışmak gibi bilimsel aktiviteler gerçekleştirilerek farkındalık yaratılmaktadır. Bu nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.

Akabinde dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyeleri protokol tarafından verildi. Hep bir arada keplerini havaya fırlatan öğrencilerin, duygu dolu anları yaşandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu mezunlarını vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşadı.