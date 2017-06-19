BEÜ ilahiyat fakültesi binası yapımına başlanıyor

Yetkililer eğitim kompleksinin inşasına 2017 yılı içerisinde başlanacağını bildirdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin sosyal bilimler alanında en çok tercih edilen fakültelerinden biri olan İlahiyat Fakültesi; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanat bölümü olarak üç anabilim dalında; İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Programı, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde faaliyet gösteriyor. Fakültenin bugün itibariyle birinci ve ikinci öğretim programlarında 1.053 öğrenci ve 41 öğretim elemanıyla eğitim hayatına devam ediyor.

Proje hakkında bilgi veren Yapı İşleri Daire Başkanı Burak Öz şunları söyledi:

“Farabi Kampüsü’nde yapılacak yeni binada öğrencilerimizin en rahat şekilde öğrenim görmeleri için tasarlanmış ferah derslikler bulunacak. 17.500 metre karelik öngörülen toplam inşaat alanının İlahiyat Fakültesi Derslikler, Ofisler ve Kütüphaneyi içeriyor. Yapılacak olan kompleks sosyal alanları ve diğer mekanlarıyla öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Kalkınma Bakanlığı’na sunduğumuz projemiz onaylandı. Temmuz ayı içerisinde eğitim kompleksimizin bina inşası için ihaleye çıkıyoruz” dedi.