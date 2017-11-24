BEÜ’de FEDEK akreditasyon belgesi takdim töreni

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinin FEDEK Akreditasyon Belgeleri takdim töreni 24 Kasım 2017 Cuma günü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Tören, Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haluk Güven, Dekan Prof. Dr. Şadi Şen, FEDEK Temsilcisi Prof. Dr. Talat Özpozan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ayşe Kaplan, Yrd. Doç. Dr. Osman Arıcan, BEÜ Genel Sekreteri Ertuğrul Karalar, fakültenin bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Fen Edebiyat Fakültesinde hazırlıklarına 2011 yılının Haziran ayında başlanan FEDEK akreditasyon süreci, 19 - 21 Mart 2017 tarihleri arasında FEDEK Değerlendirme Takım Üyeleri tarafından yapılan saha ziyaretleri ile tamamlanmıştı. Saha ziyaretlerinde yeterli bulunarak akredite edilen Batı Dilleri ve Edebiyatları, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin başkanlarına FEDEK Akreditasyon Derneği tarafından hazırlanan Akreditasyon Belgeleri törenle takdim edildi.

BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen, BEÜ’nün kaliteli eğitim anlayışı çerçevesinde Fen-Edebiyat Fakültesinde yürütülen akreditasyon çalışmalarının son yıllarda hız kazanarak devam ettiğini ve fakültedeki akredite edilmiş bölüm sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Dekan Prof. Dr. Şadi Şen “Akreditasyon çalışmalarında görev alan ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Batı Dilleri ve Edebiyatları, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerimizin FEDEK tarafından akredite edilmesi onur vericidir. Şu anda akreditasyon süreçlerinin devam ettiği Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih, Arkeoloji ve Sosyoloji bölümlerimizin de akredite olmasıyla yakın gelecekte FEDEK tarafından akredite edilmiş bölüm sayımızı 9’a çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Törende bir konuşma yapan BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar “Kaliteli eğitim, sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemizin önceliklerinin başında yer almaktadır. Tüm birimlerimizde kalite güvencesi ve akreditasyonla ilgili çalışmalara öncelik verilmekte ve tüm çalışmalar Rektörlüğümüzde desteklenmektedir. Yakın gelecekte akredite olmuş bölüm ve program sayısında kayda değer artışlar kaydedilecektir. FEDEK Akreditasyon çalışmalarında emeği geçen tüm akademik personelimize ve BEÜ’nün kalite güvencesi süreçlerine öncülük eden, Üniversitemizde kalite kültürü oluşmasında çok değerli katkıları bulunan önceki Rektörümüz, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer’e teşekkür ediyorum. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültemizde akreditasyon çalışmalarını başlatan Dekanımız Prof. Dr. Şadi Şen’e, öğretim üyelerine ve FEDEK Temsilcisi Prof. Dr. Talat Özpozan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.